РИАМО – 5 июн. Экстренные службы проверяют сообщения об угрозе взрыва в отелях Akvarel и «Савой» в центре Москвы, передает ТАСС.

«Неизвестный прислал письмо с угрозой взрыва по электронной почте в администрацию отеля Akvarel, расположенном в Столешниковом переулке в центре Москвы. На место прибыли экстренные службы. Они готовы провести эвакуацию людей в целях обеспечения безопасности», – сказал собеседник агентства.

По его словам, аналогичное сообщение было прислано в гостиницу «Савой» на улице Рождественка. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и кинологи, которые обследуют здания.