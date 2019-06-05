РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июн. В Королеве стартовал первый демонстрационный итоговый экзамен по стандартам WorldSkills Russia, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве проходит практическая часть итогового экзамена по стандартам WorldSkills Russia. Накануне студенты техникума имени Королева сдали теоретическую часть. На итоговом экзамене присутствовали заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова, заместитель руководителя городской администрации Игорь Трифонов, директор межнационального центра компетенций - техникума имени Королева Ираида Ласкина, эксперты.

«В программе по WorldSkills участвуют две территории: Королев и Павловский Посад. Первый экзамен начали именно в Королеве. В нашей сфере нужны профессионалы и их нужно растить. Техникум имени Королева ставит на ноги и дает путевку в жизнь, все выпускники работают на предприятиях. Большая программа правительства Московской области и министерства ЖКХ заключается в том, чтобы готовить специалистов в сфере ЖКХ на всех уровнях – от сантехников до директоров. Желаю всем участникам пилотного проекта успешно сдать экзамен и найти себя в профессии», – сказала Пухова.

Впервые были объединены итоговый экзамен среднего профессионального образования с требованиями работодателей совместно с центром независимой оценки квалификации и стандартами WorldSkills в рамках одного аттестационного экзамена. Накануне 10 студентов сдавали теоретическую часть, в среду 8 из них допущены до практической части по дисциплине «Монтаж системы горячего и холодного водоснабжения». Экзамен продлится 7 часов. Студенты, успешно сдавшие экзамен, получат диплом об окончании, сертификат о независимой оценке квалификации и паспорт WorldSkills, что делает их высококвалифицированными специалистами в своей сфере. Те, кто не смог сдать экзамен, получат возможность пересдачи через месяц.