РИАМО - 5 июн. Инженер-технолог центра по совершенствованию технологии производства АО «Воскресенские минеральные удобрения» Ирина Салова вошла в число победителей Переславского марафона «Александровские версты», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВМУ».

«Участниками грандиозного спортивного мероприятия стали 2,5 тысячи атлетов из 214 городов и населенных пунктов России, а также спортсмены из Германии, Казахстана, Кипра, Словении, Узбекистана, Украины и Великобритании. Поддержать легкоатлетов приехали именитые спортсмены, в числе которых оказались чемпионка России по марафону 2011 года Любовь Моргунова, двукратная чемпионка Европы по теннису Марина Вилямовская и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова», - говорится в сообщении.

В рамках марафона были проведены забеги на 300 и 600 метров, а также на 3, 10, 21 и 42 километра. Сотрудница Воскресенского химкомбината Ирина Салова показала лучшее время на дистанции 10 километров. Это расстояние она преодолела с результатом 39 минут 33 секунды.

Абсолютным победителем марафона среди мужчин оказался Виталий Логинов из Иванова, который пробежал 42,2 километра вокруг Плещеева озера за рекордные 2 часа 36 минут 44 секунды. Самой быстрой среди женщин стала Анастасия Травкина с финишным временем 3 часа 28 минут 42 секунды.

«Активный образ жизни у химиков в крови. На нашем предприятии на постоянной основе организуют спортивные соревнования по всем видам спорта, что, безусловно, самым положительным образом сказывается на производственных успехах сотрудников. Свою победу я посвящаю родному предприятию и своей семье - главным преданным болельщикам, поддерживающим все мои начинания», - сказала Салова.