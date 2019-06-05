РИАМО - 5 июн. В Наро-Фоминском городском округе следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летней школьницы в реке Наре, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В городе Наро-Фоминск 4 июня у лодочной станции реки Нары без внешних признаков насильственной смерти обнаружили тело 13-летней девочки. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, девочка пошла с друзьями купаться на речку и утонула», – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают причины и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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