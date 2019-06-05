РИАМО - 5 июн. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди технопарка «Строительный» в бывшей промзоне «Братцево» на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На первом этапе введено новое пятиэтажное здание с четырьмя атриумами общей площадью около 16,5 тысяч квадратных метров. В здании размещен проектно-технологический институт, который занимается проектированием, строительством, испытанием и оценкой технического состояния объектов», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, технопарк займет три корпуса общей площадью около 28 тысяч квадратных метров, планируется создать порядка тысячи рабочих мест.

Технопарк «Строительный» возводится на месте бывшей промзоны «Братцево» в рамках программы правительства Москвы по редевелопменту заброшенных промышленных зон. Концерном «Крост», который возводит технопарк, здесь создаются центры притяжения района – современный жилой комплекс премиум-класса «Невский», торговая галерея «Невский причал», комплексно благоустроена набережная Головинского канала.

«Одним из основных направлений деятельности технопарка станет подготовка компетентных кадров в строительной отрасли. Стройка сегодня усложняется, в строительстве применяются новые технологии, материалы, конструкции, поэтому и квалификация строителей должна расти», – добавила первый заместитель генерального директора концерна «Крост» Марина Любельская.

Она уточнила, на базе технопарка «Строительный» концерном «Крост» совместно с архитектурными институтами, ПТУ и профлицеями планируется создать образовательный кластер полного цикла, где будут обучаться строители нового времени для столичного строительно-промышленного комплекса.