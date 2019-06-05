РИАМО - 5 июн. Движения транспорта ограничили на ряде улиц юго-востока Москвы в связи со строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Движение ограничили круглосуточно с 3 июня по 25 декабря на пересечении Покровской улицы и Рождественской улицы, пересечении Сочинской улицы и Рождественской улицы, пересечении Рождественской улицы и улицы Липчанского», – говорится в сообщении.

Ограничения коснутся трех полос с обустройством временных уширений.