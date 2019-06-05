РИАМО - 5 июн. Жилой дом в столичном районе Текстильщики на улице Чистова возводится в рамках программы реновации, в настоящее время выполнено более 70% работ по возведению монолитных конструкций подземной части здания, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Здание строится по индивидуальному проекту и будет состоять из двух монолитных секций, выполненных в белом и темно-сером оттенках. Фасадные решения будут выполнены с применением клинкерной плитки. Это долговечный материал, который не станет выглядеть хуже с годами, а при необходимости заменить поврежденные части не составит труда», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Для размещения кондиционеров на фасадах жилого дома предусмотрены специальные кронштейны с металлическими решетками. Ярким акцентом на строгих фасадах здания будут балконы, окрашенные в красно-коричневый цвет.

В жилом доме будет 128 квартир (двухкомнатных – 108, трехкомнатных – 20). Общая площадь квартир составит 7951 квадратный метр.

На первых этажах предусмотрены помещения для консьержей, вестибюль жилой части здания, колясочные, лифтовой холл, по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тысяча килограммов в каждой секции, помещение для хранения уборочного инвентаря, а также зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

На первом этаже предусмотрены нежилые помещения общей площадью 374,2 квадратных метров с возможностью размещения центра информирования по переселению жителей площадью 168,7 квадратных метров. В подземном уровне оборудуют автостоянку.

На придомовой территории разместятся две детских игровых площадки, площадки для отдыха взрослых, площадка для занятий спортом. Также высадят живую изгородь из 540 кустарников, цветники и газоны.

«Всего в районе Текстильщики в программу реновации включено 47 жилых домов общей площадью 137,9 тысячи квадратных метров. Для реализации программы в районе сформирован и утвержден перечень из четырех «стартовых» площадок, работа по подбору новых продолжается», – добавил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору дополнительных ведется в настоящий момент.