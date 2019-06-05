РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Огнеборцы Подольска эвакуировали пятерых человек, в том числе троих детей в результате пожара в квартире на улице Кирова, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня, 5 июня, произошло возгорание в квартире одного из домов на улице Кирова. В настоящее время возгорание ликвидировано. Были эвакуированы двое взрослых и трое детей. Погибших и пострадавших нет», – сказал сотрудник.

Он пояснил, что горела квартира на 4 этаже. Площадь возгорания составляла 1,5 квадратных метров. Всего в тушении принимали участие пять автоцистерн, один коленчатый подъемник и 25 человек.