РИАМО - 5 июн. Почти 1 тысяча воспитанников подмосковных детсадов примут участие в образовательной программе, организованной «Мострансавто», в рамках которой для ребят проведут познавательные встречи, направленные на предупреждение и профилактику дорожно-транспортных происшествий, сообщил РИАМО в среду генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«Наступает период отпусков, очень важно напомнить детям правила безопасного поведения на дороге, а также в общественном транспорте. Повторение ПДД и дорожных знаков в игровой форме позволяют лучше усвоить пройденный материал, сформировать основные навыки поведения, которые помогут ребенку сориентироваться в разных дорожных ситуациях», – сказал Мурашов.

Он добавил, что программа составлена совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, анимационной студией «КиноАтис» и общественным проектом «Территория безопасности».

Первое мероприятие состоялось в детском саду №105 «Чебурашка» в Люберцах. Воспитанники дошкольного учреждения вместе с сотрудниками Госавтоинспекции повторили основы безопасного поведения на дорогах, приняли участие в обучающих играх, узнали много нового о дорожных знаках и ПДД. Кроме того, аниматоры в костюмах героев популярных отечественных анимационных фильмов и сериалов «Белка и Стрелка» провели интерактивные занятия с увлекательными конкурсами и викторинами по теме дорожной безопасности в специальном автобусе «Мострансавто», оформленном изображениями персонажей франшизы о собаках-космонавтах.

В подарок дети получили флажки, бумажные заготовки для поделок на тему дорожной безопасности, а также тематические настольные игры с героями анимационного сериала «Белка и Стрелка. Озорная семейка» для закрепления новых знаний.

В течение двух месяцев аналогичные мероприятия состоятся в 10 детских садах на территории Подмосковья. Встречи организованы в рамках акции «Детям Подмосковья – безопасные дороги». В рамках проекта на маршруты Московской области вышли два автобуса с изображениями героев фильмов и сериалов «Белка и Стрелка».

В 2018 году «Мострансавто» совместно с ГИБДД, общественной организацией «Территория безопасности» и анимационной студией «КиноАтис» также провели ряд мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, в подмосковных школах и оздоровительных лагерях.