РИАМО - 5 июн. Порядка 8 тысяч деревьев, кустарников и цветников посадили на территориях около четырех новых станций Некрасовской линии столичного метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Общая площадь благоустроенных территорий вокруг четырех отрытых станций Некрасовской линии метро составила около 25 гектаров. Проложили дорожки, установили скамейки, урны, фонари, а также высадили порядка 416 деревьев и 7,5 тысяч цветников и кустарников», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в ходе строительства объектов в городе всегда большое внимание уделяется прилегающим территориям.

«Фактически около станций метро появились новые зеленые скверы и пешеходные общественные пространства, которые станут местом отдыха, встреч и прогулок», – добавил Хуснуллин.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, строительство станций первого пускового участка новой Некрасовской линии, а также комплексное благоустройство территорий вокруг них осуществлялось полностью собственными силами «Мосинжпроекта», причем по тому же стандарту, который принят для центра столицы.

3 июня для пассажиров открыли четыре станции метро Некрасовской линии: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

На каждой станции первого участка Некрасовской линии метро появится ТПУ>>