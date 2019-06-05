РИАМО - 5 июн. Во Всемирный день окружающей среды любой желающий может присоединиться к инициативе #OnePlasticFreeDay (#одинденьбезпластика) и заявить, что одноразовому пластику нет места ни в природе, ни на полках магазинов, сообщается в Instagram-аккаунте Greenpeace России.

«Выберете одну вещь из пластика, которая должна исчезнуть из оборота. Сделайте с ней фото. Запостите в соцсети с хештегами #OnePlasticFreeDay, #одинденьбезпластика и расскажите своим друзьям и подписчикам, почему нужно сокращать количество пластика в нашей жизни», - отмечается в публикации.

Экологи пояснили, что пластиковые крышки входят в пятерку загрязнителей морей и океанов, часто оказываются в желудках птиц и морских млекопитающих и могут привести к смерти животных.

«Пластик вездесущ и когда становится мусором, отравляет все вокруг. Ему нет места в природе», - заявили в Greenpeace.

Всемирный день окружающей среды (День эколога) отмечается ежегодно 5 июня по инициативе ООН. В этот день защитники природы стараются привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды.

Ранее в Подмосковье предложили первый шаг для борьбы с пластиковыми пакетами. По мнению председателя комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Аллы Поляковой, первым шагом законодателей должен стать повсеместный запрет на бесплатную раздачу таких пакетов в супермаркетах.