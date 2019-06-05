РИАМО - 5 июн. Стоимость мобильной связи в стране начала расти, минимальный пакетный тариф с декабря 2018 года по май 2019 года вырос на 3%, до 262 рублей в месяц, пишет газета «Коммерсант».

«Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 рублей в месяц, следует из отчета Content Review. <…> Последний раз рост цен фиксировался по итогам измерений октября 2016 года — августа 2017 года», - говорится в сообщении.

Аналитики поясняют, что операторам необходимо компенсировать выпадающие доходы в связи с отменой роуминга и увеличением НДС, для чего они постепенно отказываются от ценовых войн в регионах.

Повышение стоимости услуг мобильной связи затронуло все регионы России, хотя в Москве средняя цена минимального тарифа выросла всего на 1 рубль, до 351 рубля. Столица при этом опустилась с третьего на пятое место среди регионов по доступности связи в зависимости от средних доходов населения.

«На стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС с начала 2019 года, прекращение ценовых войн операторов в регионах, отмена внутрисетевого роуминга (соответствующий закон подписан 27 декабря 2018 года, постановление правительства вступило в силу с 1 июня), а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, которые снизили выручку от высокодоходных клиентов», - перечислили руководитель Content Review Сергей Половников.

Портфельный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отмечает, что данные Росстата подтверждают даже более активный рост — с 270,2 до 341,1 рубля с декабря по апрель за стандартный пакет услуг на фоне резкого падения реальных доходов населения в первом квартале.