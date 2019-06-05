РИАМО - 5 июн. Проводимая в России реформа в сфере обращения с отходами выполняется в соответствии с графиком и является самой сложной в истории страны, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

«В общем реформа по стране началась, <…> есть регионы-передовики, есть отстающие, есть регионы, которые нуждаются в федеральной поддержке. Ситуация идет по плану. Мы понимали, что предстоит титанический труд, огромная работа», - сказал Кобылкин в ходе пленарного заседания «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами», проходящего перед Петербургским международным экономическим форумом 2019.

Он уточнил, что в стране создается новая отрасль экономики. На его взгляд, данная работа является самой сложной реформой в стране.

По его словам, проведение реформы осложняется отсутствием в России необходимого количества профильных специалистов и исторически сложившейся криминальной составляющей мусорного бизнеса. Одна из основных причин реформы - декриминализация данной сферы.

«Были непростые конкурсные условия. Были серьезные ограничения. Нужны определенные изменения в законодательстве, мы их проводим. Есть поручения президента, которые нужно выполнить, - дать льготы, разгрузить компании», - подчеркнул Кобылкин.

По его словам, переход к экономике замкнутого цикла для России реален, к этому нужно стремиться.

«Мы к этому придем со временем. Но мы не можем за 1-2 года пройти путь, который страны проходили 50-60 лет. Самое главное - это диалог. Есть лучшие практики. Я считаю, что мы выбрали правильный путь. Мы пошли не по пути шаблона на всю страну, а по принципам лучших практик. Мы делаем все, чтобы не потерять обратную связь, быстро реагировать на проблемы населения. Мы должны связь с жителями не потерять в период формирования этой отрасли, поддерживать диалог с операторами, и с населением, и с региональной властью, и с муниципалитетами, и с Государственной думой», - заключил Кобылкин.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня.