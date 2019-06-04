РИАМО - 4 июн. Запуск второго участка Некрасовской линии метро улучшит транспортную ситуацию для 800 тысяч москвичей, а также разгрузит на 25% Таганско-Краснопресненскую ветку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что около миллиона москвичей получили в шаговой доступности новые станции метро и МЦК.

«Не так давно введена первая очередь линии на Некрасовку – это четыре станции. <…> Но это только первая часть, так как идет пересадка на Таганско-Краснопресненскую ветку, которая и без этого перегружена. Очень важно продолжать дальше строить, ввести еще 4-5 станции до «Авиамоторной». Мы жителям Некрасовки дадим возможность проезд почти в центр города и разгрузим процентов на 25 Таганский радиус», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он отметил, что реализация этого проекта улучшит транспортную ситуацию для 800 тысяч москвичей.

«Второй проект, который будет реализован и запущен в ближайшие недели – это продление Сокольнической линии до Коммунарки. Тоже важный проект, в новой Москве живут сотни тысяч людей. Сегодня они добираются либо до «Саларьево», оставляют машины, делают пересадку», – добавил Собянин.