РИАМО - 4 июн. В подмосковном Сергиевом Посаде состоится встреча глав городов Золотого кольца России, на ней обсудят развитие туризма и продвижение спортивных мероприятий, сообщается на сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Руководители Ярославля, Владимира, Костромы, Иванова, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Сергиева Посада, Угличского района встретят 6 июня. Они примут участие в общем собрании членов Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца. На нем подведут итоги работы за год и наметят планы.

«На встрече планируется обсудить перспективы повышения туристической привлекательности пешеходных зон в городах Золотого кольца, особенности развития промышленного туризма, а также уделить внимание продвижению спортивных мероприятий и активного отдыха», — говорится в сообщении.

Собрание пройдет в парк-отеле «Пересвет», который стал победителем в номинации «Лучший спорт-отель года» пятой церемонии Russian Hospitality Awards 2018 года.

В рамках мероприятия главы городов также примут участие в пешеходной экскурсии по Сергиеву Посаду и посетят Загорский трубный завод – лауреат Всероссийской профессиональной премии «Маршруты России» в номинации «Маршрут на действующее производство».

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