РИАМО – 4 июн. В столичном районе Южнопортовый примерно через два месяца откроется Богатырский парк, он находится рядом с Кожуховским затоном, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я надеюсь, что в течение месяца-двух стройка будет закончена, и можно будет ходить туда с детьми (в Богатырский парк – ред.). Насколько я помню, это прибрежная территория. Это не просто парк. Это, по сути дела, набережная затона, и, конечно, там работы достаточно серьезные. Ну, надеюсь, что в ближайшее время будут закончены», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Ранее на официальном сайте мэра города сообщалось, что благоустройство набережной Кожуховского затона в столичном районе Южнопортовый планируется провести до конца 2019 года, итогом этих работ станет появление в Москве нового парка – Богатырского.

В 2019 году в столице также планируют благоустроить набережные реки Сходни, Овчинниковскую, Озерковскую, Марка Шагала, а также набережную в районе Капотня. Там расширят тротуары, посадят деревья, установят лавочки.