РИАМО - 4 июн. У программы «Московская поликлиника» появился второй этап, в рамках которого внутри зданий поликлиник будет изменена логистика и дизайн помещений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы несколько лет тому назад утвердили стандарт московской поликлиники, обсуждали его на краудсорсинге, который стал самым крупным в мире, в нем приняли участие порядка 50 тысяч человек. <…> Базовую программу утвердили и шли в этом ключе. Теперь, пройдя первый этап, понимаем, что надо двигаться дальше. Поэтому создали второй этап этой программы – «Московская поликлиника плюс» или «Московская поликлиника 2», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он добавил, что во втором этапе речь идет о более тонкой настройке всех организационных и управленческих решений работы с пациентами с одной стороны, и координатное обновление материальной базы с другой.

В рамках программы будет разработан единый дизайн поликлиник и правильная логистика внутри зданий. Например, наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, а наименее посещаемые и административные – на верхних.

Как ранее сообщалось на официальном сайте мэра столицы, утвержденный стандарт московской поликлиники помог ликвидировать очереди при посещении врача, облегчил запись к ряду специалистов, позволил обеспечить поликлиники современным оборудованием, создать систему паллиативной и патронажной помощи, а также решить другие важные задачи.