РИАМО - 4 июн. В Москве в следующем году планируют открыть новую лодочную станцию в парке «Люблино», расположенном в районах Люблино и Текстильщики, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если не в этом году, то в следующем году лодочная станция должна заработать (в парке Люблино – ред.)», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он также добавил, что будут закуплены лодки и прогулочные катамараны.

Площадь станции составит около 300 квадратных метров. Одновременно к станции смогут причаливать до восьми лодок.