РИАМО - 4 июн. До конца года в деревне Сосенки в ТиНАО появится Многофункциональный центр (МФЦ), еще один уже построили в Коммунарке, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Сосенках МФЦ должен заработать до конца года. Два МФЦ будет создано: в Коммунарке уже создан и в Сосенках создадим уже в этом году, в крайнем случае в начале следующего», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он напомнил, что МФЦ по всей Москве работают по универсальному принципу, не привязываясь к месту жительства. Поэтому их услуги можно получить в любом районе столицы.

Центры «Мои документы» в столице будут оказывать 72 услуги в сфере соцзащиты, среди который присвоение звания «Ветеран труда», выдача удостоверения ветерана труда, ветерана Великой Отечественной войны. Услуги появятся в МФЦ до конца лета.