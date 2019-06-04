РИАМО - 4 июн. В 2021 году по Москве-реке планируют запустить городские маршрутные трамвайчики, в начале по воде будут курсировать 10 таких трамвайчиков, но в случае популярности у москвичей и гостей столицы, их количество может вырасти, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2021 году мы планируем запустить первый речной маршрут из 10 трамвайчиков, которые будут работать на Москве-реке. Если все получится, то будем и дальше его (проект - ред.) развивать», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он добавил, что развитие речных трамвайчиков будет зависеть от популярности и востребованности проекта.

Ранее заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал, что пилотный маршрут запустят от Нижних Мневников до Киевского вокзала, он свяжет друг с другом три столичных округа – деловой квартал Сити, городские парки и Киевский вокзал. Запланированная вместимость судов будет составлять 100 человек. Маршрут должен работать круглый год, на нем будут действовать городские тарифы и транспортные карты «Тройка».