РИАМО – 4 июн. В столичном районе Лианозово на улице Угличская проведут работы по благоустройству, там появятся детские и спортивные площадки, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эту улицу (Угличская улица – ред.) и территорию благоустроим. Сделаем освещение, детские и спортивные площадки и так далее. Это реализуем», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Ранее он сообщил, что каждый год в Москве будут благоустраивать по нескольку набережных.

В 2019 году в Москве планируют также благоустроить парк Дружбы, сквер на Лухмановской улице, сквер «Перовская слобода», парк на Лукинской улице, Осенний бульвар, Нижнекаменский пруд, Городской пруд в поселке ЛМС, Вороновское, Аллею сказок и многие другие объекты.