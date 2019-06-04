РИАМО – 4 июн. Гражданка Швеции Мия Йоханссон, поселившаяся на улице в окрестностях Киевского вокзала в Москве, задержана полицией, передает «Интерфакс».

58-летняя писательница попала в Россию в феврале этого года, где она из-за отсутствия денег последний месяц живет под открытым небом недалеко от Киевского вокзала. По словам женщины, ее ограбили во Франции: забрали деньги, телефон и банковские карты – но паспорт ей сохранить удалось.

«Я навестил Мию Йоханссон в ОМВД «Дорогомилово». Сейчас она содержится в камере для задержанных в административном порядке, ни на что не жалуется, благодарит полицейских за то, что накормили и вообще за хорошее отношение», – сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, Йоханссон рассказала, что хотела бы сменить одежду и сходить в душ, но сделать это она сможет только в случае перевода в центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время будет решаться вопрос об экстрадиции писательницы.

Секретарь ОНК уточнил, что в Швеции у писательницы нет своего жилья, однако осталась дочь. Известно также, что женщина сейчас пишет новую книгу о путешествиях во времени и космосе.