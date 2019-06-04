РИАМО - 4 июн. Торговый центр «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках заработал после эвакуации, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница пресс-службы торгового центра.

ТЦ «МЕГА Белая Дача» эвакуировали около 17:30 во вторник. По рекомендации полиции посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы. Полицейские проверили оба здания.

«Угроза не подтвердилась. «МЕГА Белая Дача работает в обычном режиме», - сказала сотрудница.

В экстренные службы во вторник поступили сообщения о «минировании» более 200 объектов на территории столицы, в том числе Государственной думы. Среди «заминированных» объектов — здание Госдумы, телецентр Останкино, агентство «Россия сегодня».

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация наблюдалась и более года назад. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

Три вокзала в столице получили анонимные сообщения о минировании>>