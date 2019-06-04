РИАМО – 4 июн. В Москве планируют благоустраивать несколько набережных каждый год, сейчас благоустройство проходит на набережной Москвы-реки в Капотне, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас на сегодняшний день больше половины набережных недоступны для москвичей, закрыты промзонами, каким-то предприятиями, или просто неблагоустроенные. Это надо устранить, поэтому каждый год будем благоустраивать по нескольку набережных, чтобы это было достоянием всех москвичей», — сообщил Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он напомнил, что в настоящее время комплексное благоустройство проходит на набережной Москвы-реки в районе Капотня.

В 2019 году в столице также будут благоустроены набережная реки Сходни, Овчинниковская, Озерковская, Марка Шагала, а также набережная в Кожуховском затоне. Там расширят тротуары, посадят деревья, установят лавочки.

Шесть набережных благоустроят в Москве в 2019 году>>