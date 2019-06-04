РИАМО - 4 июн. Компания по производству дверей выделила свыше 27 миллионов рублей на модернизацию своего производства в подмосковной Черноголовке, благодаря реализации проекта выдержку планируют поднять на 30 процентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«ООО «Ремсервис» вложило в проект по модернизации более 27 миллионов рублей. Благодаря господдержке компания создаст девять новых рабочих мест, заработная плата к концу 2019 года будет увеличена на 75% по сравнению с 2017 годом. Выручка в результате реализации проекта увеличится на 30%. Также компания планирует создать в детских центрах ясельные группы для детей до трех лет. Субсидия направлена на закупку современных высокотехнологичных деревообрабатывающих станков», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, компания получила субсидию министерства инвестиций и инноваций региона в размере 10 миллионов рублей на модернизацию производства.

ООО «РЕМСЕРВИС» более 25 лет работает на территории городского округа Черноголовка и занимается производством различных конфигураций дверных полотен и погонажных изделий. В 2019 году благодаря господдержке компания увеличит объемы производства за счет усовершенствования технологической структуры.