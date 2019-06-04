РИАМО - 4 июн. С момента старта программы «Московский врач» данный статус получили около 700 человек, новое звание дает им доплаты к заработной плате за пройденные экзамены и сертификацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это не сегодняшний проект. Он возник около года назад. На сегодняшний день около 700 врачей сдали на «Московского врача». Соответственно, будут доплаты за то, что они прошли дополнительную сертификацию. Сегодня «Московский врач» – уровень европейского врача», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он добавил, что всего в столице около 40 тысяч врачей, что не позволяет всем быстро получить статус «Московского врача». Специально для этого будет разрабатываться «предуровень» звания, куда массово могут попасть московские доктора.

На статус «Московский врач» могут претендовать доктора с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации. При этом стаж работы должен составлять не менее пяти лет. Участие в испытаниях бесплатное и добровольное. Статус действителен в течение пяти лет, после чего его необходимо подтвердить снова.