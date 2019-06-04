РИАМО - 4 июн. В музыкальные школы Москвы закуплено 15 тысяч музыкальных инструментов и десятки тысяч комплектов различной мебели, также правительство столицы значительно увеличило финансирование учреждений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Совершенно очевидно, что школы искусств, художественные школы, востребованы в районах (Москвы - ред.). Но материальная база во многих школах была просто никудышная. Она требовала текущего и капитального ремонта. Некоторые инструменты не обновлялись по 10-15 лет. Некоторые школы не имели своих зданий и находились в приспособленных помещениях. Мы создали программу, которая подняла бы материальную базу школ до хорошего уровня. Речь идет о закупке 15 тысяч музыкальных инструментов, десятков тысяч комплектов мебели и различного оборудования», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он добавил, что в рамках программы также будут капитально отремонтированы десятки зданий музыкальных школ. Также с этого года значительно увеличено финансирование музыкальных школ города.

«Мы движемся по разным направлениям. И с точки зрения материальной базы, и с точки зрения обеспечения достойной заработной платы преподавателям», – добавил Собянин.