РИАМО – 4 июн. Подробная и актуальная информация программы «Мой район» теперь будет публиковаться на портале mos.ru, москвичи смогут узнавать о уникальных и интересных объектах в своих районах, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже сегодня вечером откроем раздел на mos.ru, посвященный программе «Мой район», который будет состоять из интерактивного кубика-рубика, наполненный разными сторонами нашей жизни и района: уникальность района, в чем она состоит, какие объекты уникальные и интересные в этом районе располагаются, где они, чем они уникальны, чем уникальна история района», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он отметил, что в разделе также будет информация о комфортности проживания в районе, о социальных объектах. Также жители смогут узнать о ремонте и реконструкциях, которые будут проводиться в районах Москвы.

Программа «Мой район» нацелена на развитие социальной инфраструктуры — поликлиник, школ, библиотек, центров досуга.

В программу будут включены местные проекты, связанные с созданием качественной городской среды: благоустройством площадей, улиц, набережных, мест, где проходят ярмарки и праздники. В 2019 году благоустроят около 4,5 тысяч дворов, 200 парков, улиц и других объектов. Основные работы проведут за пределами исторического центра.