РИАМО - 4 июн. Участникам конференции «Рынок строительной техники и технологий России» рассказали об инвестиционных перспективах строительной сферы Подмосковья, это поможет привлечь в регион новых инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Корпорация развития Московской области».

На конференции в рамках международной выставки строительной техники bauma CTT RUSSIA 2019 присутствовали также китайские компании.

«Строительный рынок Подмосковья – один из крупнейших в России. В 2018 году в Московской области было введено в эксплуатацию почти 23 тысячи объектов недвижимости, общая площадь которых превысила 15 миллионов квадратных метров. Финансовый объем рынка в прошлом году составил более 445 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Рынок региона привлекателен как для строительных компаний, так и для предприятий, которые производят строительную технику и материалы. Правительство Московской области заинтересовано в инновационном и технологическом развитии строительной отрасли. Это позволит обеспечить регион качественной и современной недвижимостью. Поэтому инновационным компаниям готовы предоставить льготы.

В 2018 году при участии «Корпорации развития» в регион привлекли семь компаний, чья деятельность связана со строительной сферой. Практически все резиденты получили господдержку. В этом году резиденты также могут рассчитывать на разные формы поддержки – льготный налоговый режим, возмещение части затрат на инфраструктуру и оборудование, покупку земельных участков на специальных условиях.

Перспективы развития строительного сектора Подмосковья и программы господдержки заинтересовали участников конференции. С некоторыми китайскими компаниями запланированы переговоры о дальнейшем сотрудничестве.