РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. Сотрудники балашихинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчин, отказавшихся платить по счету в ресторане, говорится в сообщении пресс-службы департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

В одном из ресторанов Балашихи двое мужчин сделали заказ на сумму более 6 тысяч рублей, а затем отказались платить. На просьбы и замечания работников кафе клиенты не реагировали. Сотрудники ресторана нажали на «тревожную кнопку».

«Сигнал поступил на пульт централизованной охраны Балашихинского отдела вневедомственной охраны. На место происшествия оперативно прибыл наряд группы задержания. Бойцы Росгвардии задержали отказавшихся платить за счет в ресторане граждан. Ими оказались 40-летние местные жители», – говорится в сообщении.

Мужчин передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Балашихинский отдел вневедомственной охраны является подразделением Росгвардии.