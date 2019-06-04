РИАМО - 4 июн. Флористический фестиваль откроется в Клину 6 июля, площадкой станет историческая усадьба Демьяново, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Клин.

Проводить фестиваль начали после областного конкурса «Цветы Подмосковья». Конкурс проходил в Клину в 2015 году. Идея цветочного фестиваля прижилась в округе, отмечается в материале.

«В 2019 клинчан и гостей города вновь ждет настоящая цветочная феерия, а точнее «Литературный калейдоскоп». Именно такую тему определил оргкомитет. Свои цветочные композиции участники оформят по произведениям Лермонтова, Крылова, Гоголя, Пушкина и Гайдара», — говорится в сообщении.

Уже началась регистрация участников. В ряды флористов вступают и профессионалы, и любители. Но только организованные группы: представители предприятий, учреждений и общественных организаций. Ведь предстоит оформить клумбу размером не менее 50 квадратных метров.

Всего в парке появится 31 «цветочный надел». Фестиваль продлится до конца лета. Место его проведения, усадьбу Демьяново, благоустроили по областной программе в 2018 году.

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