РИАМО - 4 июн. На сайте госуслуг Москвы началось тестирование нового сервиса, теперь результаты сданных в столичных больницах анализов можно получить по электронной почте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Результаты анализов, сданных в городских поликлиниках, теперь можно получить по электронной почте. Они отправляются автоматически. Для этого надо оформить подписку на сайте в разделе «Услуги», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что этот сервис для муниципальных клиник «революционный», и что это лишь небольшая часть работы по созданию и развитию городской медицинской информационной системы.

«Уже привычны электронная запись к врачу, медицинские электронные карты. Ведем работу над развитием искусственного интеллекта при определении рака легких по снимкам МРТ, внедрению технологий распознавания речи, цифровых протоколов для поддержки принятия врачебных решений и многое другое», — добавил мэр.