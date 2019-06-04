РИАМО - 4 июн. Апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Национальное агентство поддержки и развития» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в подмосковное УФАС поступило обращение от Избирательной комиссии Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Национальное агентство поддержки и развития» в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку компания уклонилась от заключения контракта на оказание полиграфических услуг по изданию брошюры «Судебная практика. 2016-2017 годы».

«По результатам рассмотрения обращения УФАС признало действия ООО не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Национальное агентство поддержки и развития» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, ООО обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Национальное агентство поддержки и развития» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения подмосковного УФАС.