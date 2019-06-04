РИАМО - 4 июн. Подмосковная авиация за месяц сезона воздушной разведки обнаружила на территории региона 53 очага пожара, огонь удалось потушить до того, как он распространился на большую территорию, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«Пилоты авиационного отряда начали сезон воздушных рейдов еще в конце апреля. С начала летной эксплуатации на территории Московской области уже обнаружено 53 очага пожара на ранней стадии развития, которые удалось предотвратить. Как только командир судна замечает возгорание, информация оперативно передается в гарнизоны пожарной охраны», — сказал руководитель поисково-спасательного отряда №21 ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Лазарев.

Он добавил, что авиаразведка позволяет сократить время реагирования. Чем быстрее на место возгорания прибудут пожарные расчеты, тем меньшая площадь пострадает от огня.

Пилоты поисково-спасательного отряда №21 будут вести разведку в течение всего летнего пожароопасного периода. Также на учениях будет отрабатываться взаимодействие с наземными группировками при борьбе с огнем, мониторинге обстановки и переброске аэромобильных сил и средств.

Отряд №21 также занимается спасением людей на водоемах Московской области в период водных паводков, поиском заблудившихся в лесу.

«Для поиска потерявшихся летчики применяют дельталеты «Поиск-06», оснащенные дополнительным светом, системой громкоговорящей связи, усилителем сотовой связи, дополнительной аптечкой, радиостанцией и спутниковой системой слежения», — отметил Лазарев.

Он добавил, что руководство отряда принимало участие в разработке методик оперативного поиска пропавших людей с привлечением авиации. Налажены рабочие связи с поисковой группой «Лиза Алерт», с Центром управления кризисными ситуациями и экстренными службами.

Спасатели «Мособлпожспаса» рекомендуют быть внимательными и осторожными при походе в лес. Нужно рассказать родственникам или знакомым, куда и надолго ли запланирована прогулка. Не забудьте взять с собой компас, нож, спички, продуктовый паек, запасную одежду. Спички и одежду нужно упаковать в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя.

В лес лучше надеть яркую одежду, так как камуфляжные цвета осложнят поиски. Также нужно взять головной убор. Прежде чем войти в лес, необходимо определить основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты для того, чтобы схематично представить себе границы местности.

Специалисты также напоминают, что в лесах нельзя разводить костры, сжигать мусор, поджигать сухую растительность.

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