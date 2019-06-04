РИАМО - 4 июн. В подмосковной Балашихе беременной пациентке удалили большую опухоль яичника и сохранили плод благодаря экстренной операции, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Московский областной центр материнства и детства (МОПЦ) поступила пациентка с жалобами на боли в животе с постепенным нарастанием и слабостью. При осмотре выявлена кистома больших размеров – опухоль яичника. Кроме того, женщина находилась в положении – на 6-7 неделе беременности», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, консервативная терапия оказалась неэффективна, кроме того, появились признаки перекрута придатков – патологии, которая при отсутствии лечения может привести к серьезным жизнеугрожающим последствиям.

«Специалисты МОПЦ приняли решение об экстренном оперативном вмешательстве. Врачам удалось не только восстановить правильное положение репродуктивных органов и удалить кистому, но и сохранить беременность», – добавил Матвеев.

Министр отметил, что на данный момент пациентка чувствует себя хорошо, она продолжает находиться под вниманием специалистов.