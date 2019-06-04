РИАМО - 4 июн. С 2000 года в Подмосковье произошло значительное снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди молодежи в возрасте от 15 до 25 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«По сравнению с 2000 годом этот показатель в 2018 году снизился более чем в 10 раз - с 336,8 случая на 100 тысяч населения до 29,4 случая», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье более 24 тысяч человек с ВИЧ получают непрерывное и эффективное лечение современными препаратами.

У людей с ВИЧ-инфекцией, принимающих непрерывную эффективную терапию, продолжительность жизни не уступает среднестатистической по РФ, а также сохраняется качество жизни и не развивается СПИД.

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