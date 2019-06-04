РИАМО - 4 июн. Участники заседания комитета по природопользованию во вторник обсудили рекультивацию полигона ТКО «Дубна Левобережная» в подмосковной Дубне, определили стоимость работ — 139 миллионов рублей — и выбрали метод захоронения отходов, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«По поручению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова в рамках реализации национального проекта «Экология» сегодня мы проводим очередное расширенное заседание комитета, связанное с рекультивацией полигонов Московской области. Сегодня подробно рассматриваем проектные решения по данному полигону, жители с ними ознакомлены и очень ждут эти позитивные изменения экологической ситуации в городском округе. Нам важно их не разочаровать – все предусмотреть на начальном этапе», – отметила председатель комитета Алла Полякова.

Она отметила, что контролировать экологическое восстановление полигона будут представители комитета по экологии и природопользованию, и при необходимости они посетят объект на этапе работ. Также в ходе заседания определили этапы рекультивации.

«Проектными решениями принят метод с захоронением всех отходов на месте с устройством окончательного изолирующего экрана и последующим высевом травосмеси», – сказал заместитель главы администрации городского округа Дубна Николай Тимошенко.

Площадь полигона составляет 2,7 гектар. Стоимость экологического восстановления объекта составит 139 миллионов рублей. В настоящее время объявлены конкурсные процедуры на проведение работ, срок приема заявок – 25 июня текущего года. По словам Тимошенко, продолжительность работ составит 6,8 месяцев.