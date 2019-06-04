РИАМО - 4 июн. На региональном портале госуслуг Московской области можно получить услугу по выдаче экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются Роспотребнадзором в отношении действующих, планируемых к строительству и реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека. СЗЗ устанавливаются в случае формирования за контурами этих объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

«Для принятия решения Роспотребнадзором по Московской области заявителям необходимо провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу в отношении проекта санитарно-защитной зоны (в случае установления или изменения санитарно-защитной зоны), в отношении результатов исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта, контуром ранее существовавшего объекта при его ликвидации (в случае прекращения существования санитарно-защитной зоны)», - отмечается в материале.

Как отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко, подмосковное правительство предложило заинтересованным аккредитованным организациям разместить свои услуги по оформлению экспертного заключения на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

«В результате правительством Московской области заключены соглашения с Северо-Западным научным центром гигиены и общественного здоровья, Федеральным научным центром гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана, Центром гигиены и эпидемиологии в Московской области. Предметом соглашений стала оптимизация процедур, перевод услуги в электронный вид и ее предоставление посредством портала. Срок оформления экспертного заключения - 30 календарных дней», - сказал Гордиенко.

Услуга предназначена для лиц, планирующих осуществить строительство (реконструкцию) или размещение химических, машиностроительных, металлообрабатывающих объектов и производств, объектов строительной, микробиологической, текстильной промышленности. Кроме того, это касается комплексов по обработке древесины, животных и пищевых продуктов; производств электрической и тепловой энергии; санитарно-технических и канализационных очистных сооружений; объектов агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, транспортной инфраструктуры, коммунального назначения, спорта, торговли, а также складов, причалов, мест перегрузки и хранения грузов.

Услуга платная. Заявитель получает экспертное заключение по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы либо уведомление об отказе в выдаче экспертного заключения. Получить результат можно в личном кабинете на региональном портале госуслуг Московской области.