РИАМО - 4 июн. В Московской области более 49 миллионов рублей взыскали с должников за изменение вида разрешенного использования земли с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Плата за изменение вида разрешенного использования взимается в бюджет Московской области с 2014 года.

«По обращению в управление Росреестра по Московской области собственник может изменить вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки под различные виды жилой застройки (индивидуальную, малоэтажную многоквартирную, блокированную, среднеэтажную, многоэтажную (высотную), ведение личного подсобного хозяйства, ведение садоводства», — отмечается в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что очень часто собственники изменяют вид разрешенного использования, но не вносят плату вовремя. Минмособлимущество взыскивает плату через суд и претензии.

Плата за изменение ВРИ является существенным неналоговым доходом. Она поступает в консолидированный бюджет Московской области и расходуется на ремонт, благоустройство, строительство социальных объектов и необходимую для комфорта жителей инфраструктуру.

Деньги должников перечислят в бюджет в третьем квартале 2019 года.