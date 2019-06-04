РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Жители Подольска попросили вернуть обычную электричку с недорогими билетами, следующую между горокругом и ж/д станцией «Царицыно» в час пик с 06:40 и 07:20, теперь в это время стали ходить только экспрессы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Обращение по вопросу организации движения пригородных поездов на Курском направлении рассмотрело АО «Центральная ППК».

«Согласно телеграмме от 31 мая 2019 года, с 3 июня 2019 года для производства работ по ремонту пассажирской платформы №2 на станции «Подольск» в расписание движения пригородных поездов Курского направления внесли изменения. Вопрос разработки вариантных графиков движения поездов в период проведения ремонтных работ находится в компетенции Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и Московской дирекции управления движением», – сказал начальник диспетчерского центра (САЦ) Алексей Кривенко.

На основании телеграммы пригородный поезд №6002/6001, курсирующий ранее на участке Голицыно–Подольск, отправляется от станции «Царицыно» в 06:49 и следует только до станции «Щербинка». Поезд №6306/6305 (по рабочим дням), курсирующий ранее на участке Нахабино – Щербинка, а также №6308/6307 (по выходным) на участке Новоиерусалимская – Щербинка, отправляются от станции «Царицыно» в 06:39 и прибывают на станцию «Подольск» в 07:07.

Данная телеграмма не была согласована со стороны АО «Центральная ППК».