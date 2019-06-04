РИАМО - 4 июн. В Центре управления регионом (ЦУР) инспекторы проконтролировали исполнение более 3 тысяч заявок, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области от жителей с 27 мая по 2 июня, сообщается на официальном сайте Госжилинспекции региона.

«Чаще всего жители Подмосковья на прошедшей неделе обращались в Единую диспетчерскую службу с вопросами, касающимися своевременной уборки подъездов (257 заявок) и неисправности лифтового оборудования (219 заявок). На прошлой неделе мы контролировали устранение нарушений по поступившим в ЕДС заявкам по 99 тематическим подкатегориям», — сообщила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Госжилинспекция контролирует исполнение заявок жителей в Центре управления регионом Московской области. Управляющая компания должна принять заявку в течение 24 часов, и затем провести необходимые работы в сроки, установленные в специальном классификаторе. В зависимости от вида нарушения срок составляет от нескольких часов до 30 суток.

Заявитель вправе не согласовывать отчет о проведенных работах, если они выполнены некачественно. В таком случае заявке присваивается статус «Требуется доработка», и УК необходимо устранить замечания. Только в том случае, когда регламентные сроки истекли, а необходимые работы не проведены или не закончены, Госжилинспекция организовывает проверку.

«Единая диспетчерская служба позволяет жителям оперативно решать возникающие жилищно-коммунальные проблемы, а управляющим организациям избегать выдачи предписания и применения мер административного воздействия», — отметила Федина.

Она добавила, что доступ к системе диспетчерской службы дает актуальную и полную информацию о ситуации в ЖКХ региона, позволяет оперативно предотвращать возможные нештатные ситуации и ЧП.