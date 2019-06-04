РИАМО - 4 июн. График движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро нарушался вечером во вторник из-за высадки пассажиров одного из составов на станции «Октябрьское поле», сообщил РИАМО представитель пресс-службы подземки.

Ранее корреспондент РИАМО сообщил, что в вечерний час пик вторника на станции «Полежаевская» пассажиры не могли уехать в сторону центра около 10 минут, при этом два пустых поезда проехали мимо станции. Из-за этого на платформе скопилось много людей, причину сбоя пассажирам не объясняли.

«На станции «Октябрьское поле» была высадка пассажиров из одного поезда. Сейчас движение на линии осуществляется в графике», - сказал собеседник агентства.

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