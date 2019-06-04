РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В Подольске продавцы на Центральном рынке продавали импортную клубнику под видом отечественной, жалобу покупателя подтвердила выездная проверка администрации горокруга, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель горокруга написал на портале, что заметил, как продавцы на Центральном рынке перекладывают импортную клубнику из маркированных коробок в пластиковые контейнеры и продают под видом крымской или кубанской. Он также отметил, что продавцы игнорируют просьбу предоставить подтверждающие документы, либо заявляют в грубой форме о том, что у них нет таких документов и покупатель не вправе их требовать.

«В целях подготовки ответа по существу поставленных вопросов проведено выездное обследование по указанному в обращении адресному ориентиру. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены. Меры по привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством приняты», – сказал начальник управления потребительского рынка администрации Подольска Николай Тупикин.

По его словам, с руководителем Центрального рынка провели разъяснительную беседу об усилении контроля за предпринимателями, торгующими клубникой. Администрация рынка взяла этот факт на контроль. С предпринимателями провели беседу о недопущении нарушения правил торговли и попросили доводить достоверную информацию о реализуемом товаре, а также по требованию покупателей предоставлять документы о происхождении товара.