РИАМО - 4 июн. Безболезненный переход на эскроу-счета для строительства нового жилья является приоритетной задачей для властей Подмосковья, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев принял участие в совещании под руководством президента РФ Владимира Путина на тему перехода на эскроу-счета для строительства жилья.

«В Московской области традиционно много строится жилья, и малоэтажного, и многоквартирных домов. К 2018 году (построено – ред.) почти 5 миллионов квадратных метров жилья. И наша задача – перейти на эскроу-счета, на новую систему строительства безболезненно для того, чтобы каждая компания, которая строит, продолжила свои проекты и предоставила ключи и квартиры тем, кто за это заплатил», – сказал Воробьев.

По его словам, президент еще раз сделал акцент на важности взаимодействия правительства, региональных властей и банков, которые, по сути, берут на себя всю нагрузку по финансированию в новой системе.

Губернатор также добавил, что одна из актуальных тем – это не допустить появления обманутых дольщиков. Такое явление в Подмосковье, к сожалению, существует. Благодаря совместной работе с федеральным центром правительство региона решает большое количество проблем обманутых граждан – соучастников строительства домов.

«В этом году мы выдадим ключи 19,5 тысячам семей, которые очень долго ждут квартиры. Такая программа поддержки федерального правительства позволяет нам решить те проблемы, которые были оставлены еще с прошлых годов. Но самое главное – не допустить появления новых. Вот в чем состоит ценность новой системы финансирования строительства», – заключил Воробьев.

В России реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля текущего года застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. При этом часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.