РИАМО - 4 июн. В наукограде Протвино в этом году отремонтируют 8,3% от всей дорожной сети муниципалитета, замену асфальтобетонного покрытия проведут на семи автомобильных дорогах, из которых пять участков выбрали жители в ходе голосования на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Укладка асфальтобетонного покрытия завершена на трех дорогах: Новый, Покровский, Торговый проезды. Ремонтные работы продолжаются на дорожных участках протяженностью более 1,3 километра по улице Победы, которая ведет к городскому парку и к аллее техники и вооружения. В рамках программы по устройству улично-дорожной сети в наукограде также отремонтируют территорию Протвинской городской больницы по улице Ленина», – отмечается в материале.
Из бюджета Московской области на ремонт и обустройство дорожной сети муниципального образования выделено более 15 миллионов рублей, из них свыше 13 миллионов рублей – на ремонт автомобильных дорог.
Согласно программе ремонта, всего в Московской области в этом году отремонтируют более 1950 автодорог общей протяженностью свыше 2,4 тысячи километров. На сегодняшний день дорожное покрытие уложили более чем на 500 дорогах длиной порядка 680 километров.
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