РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июн. Главгосстройнадзор Подмосковья обязал генподрядную организацию устранить недочеты на стройплощадке в жилом комплексе «Брусчатый поселок» в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В ходе проверки строительства корпусов №№7 и 8 в жилом комплексе «Брусчатый поселок» инспекторским составом зафиксированы нарушения содержания и организации строительной площадки. Генподрядную организацию обязали устранить все недочеты», – говорится в сообщении.

Объекты возводят в рамках второй очереди строительства в Красногорске. Застройщиком выступает ООО «Факт».

Согласно проекту, площадь корпуса №7 на 128 квартир составит 8,4 тысячи квадратных метров, а корпуса №8 на 208 квартир – 16 тысяч квадратных метров.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж монолитных конструкций и внутренних инженерных систем, работы по наружной и внутренней кладке стен, монтаж оконных блоков», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Строительство планируют завершить во втором квартале 2020 года.