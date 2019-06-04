РИАМО – 4 июн. В экстренные службы Москвы во вторник поступили сообщения о «минировании» более 200 объектов на территории столицы, в том числе Государственной думы, сообщает «Интерфакс».

«Неизвестные путем интернет-рассылки сообщили о взрывных устройствах на территории более 200 объектов в разных частях Москвы. Эта информация проверяется», — сообщил источник издания.

Среди «заминированных» объектов — здание Госдумы, телецентр Останкино, агентство «Россия сегодня».

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация наблюдалась и более года назад. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

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