РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Новая детская площадка появится во дворе дома на улице Космонавтов в Люберцах до конца лета, сообщил координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Игорь Коханый.

Во вторник по данному адресу прошли публичные обсуждения, в рамках которых администрация Люберец представила проект благоустройства дворовой территории.

«До 31 августа благоустроят дворовую территорию дома №19 на улице Космонавтов. Здесь установят детскую игровую и спортивную площадки», – сказал Коханый.

Он добавил, что благоустройство по этому адресу провели благодаря тому, что жители оставили заявки на портале «Добродел». Территорию спланируют перед нанесением твердого покрытия и резинового основания. Рабочие уже осуществили вырубку деревьев и выкорчевали все пни.

На спортивной площадке разместят многофункциональные тренажеры, городок с наушниками, информационный щит, лавочки и урны.

«Просьба к жителям: контролируйте ход работ. Если что-то идет не так, то сообщите мне или в администрацию», – отметил Коханый.

Он добавил, что для оплаты работы подрядчика необходимо получить подпись старшего по дому.