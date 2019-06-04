РИАМО – 4 июн. Полицейские проверяют оба здания торгового центра «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница пресс-службы ТЦ.

Торговый центр эвакуировали около 17:30 во вторник. В связи с этим на Дзержинском шоссе образовался затор.

«Сегодня (4 июня – ред.) было получено сообщение о возможной угрозе. По рекомендации полиции посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы. Полиция проводит проверку зданий», – сказала сотрудница.

Пробка длиной более 3 км образовалась в Котельниках из‑за эвакуации ТЦ>>