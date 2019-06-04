РИАМО – 4 июн. Неизвестные проникли на территорию Ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве, полиция проводит доследственную проверку, передает «Интерфакс».

«Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО «РКК «Энергия имени С. П. Королева» в госкорпорации известен. Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения», – отметили в «Роскосмосе».

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные лица во время майских праздников проникли на территории РКК «Энергия» и похитили оттуда электронные платы для космической техники. Стоимость ущерба может составлять десятки миллионов рублей.

В «Роскосмосе» опровергли ряд деталей в сообщениях СМИ. По версии госкорпорации, информация о составе участников преступления и о том, что было похищено, не соответствует действительности.